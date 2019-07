Meli e Lakti vicini al Gubbio. Li aspetta una vecchia conoscenza viola

Novità di mercato per Marco Meli ed Erald Lakti. I due centrocampisti classe 2000 sono pronti alla prima esperienza tra i professionisti, per la precisione in Serie C. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà il Gubbio la loro nuova squadra. La formula scelta dalla Fiorentina è quella del prestito. In Umbria ritroveranno l’ex tecnico delle giovanili viola Federico Guidi, che così avrà modo di far crescere due tra i profili più interessanti del settore giovanile gigliato. ALTRI TRE GIOVANI VIOLA SONO RIUSCITI A CONQUISTARE LA FIDUCIA DI MONTELLA