La gioventù che piace: il punto sul futuro di Venuti, Ranieri e Castrovilli. Su Saponara…

Focus sui giovani della prima squadra viola all’interno dell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino. Di rientro dall’America, la dirigenza è rimasta felicemente impressionata, oltre che dal gettonatissimo Dusan Vlahovic, anche da altri giocatori. A destra, per esempio, Lorenzo Venuti si è guadagnato la fiducia di Montella che lo vedrebbe come alternativa al terzino titolare ma prima Pradè dovrà convincerlo a restare visto l’interesse del Lecce che lo renderebbe protagonista. Le prestazioni di Luca Ranieri sono state tra le note più positive della tournée negli Usa e anche per questo l’intenzione della Fiorentina è quella di trattenerlo, mentre nei prossimi giorni si valuterà attentamente la posizione del giovane Gaetano Castrovilli.

Discorso a parte per un “senior”, Riccardo Saponara: in questo caso è soprattutto lo scacchiere tattico di Montella a pesare. Dopo una buona tournée statunitense la società avrebbe anche preso in considerazione l’ipotesi di tenerlo, ma la poca propensione ad adattarsi a mezz’ala fa pensare che alla fine possa essere venduto al Lecce. INTANTO LA FIORENTINA TROVA L’ACCORDO CON DRAGOWSKI