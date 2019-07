Trovato l’accordo con Dragowski. Avanti tutta su Demme e Rongier. Gli esuberi…

Non solo Boateng e Lirola: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza anche il resto del mercato viola. I collaboratori di mister Rocco – scrive la rosea – hanno trovato l’accordo con Dragowski per l’allungamento e l’adeguamento del contratto. Un problema in meno per una Fiorentina che, prima dell’inizio del campionato dovrà mettere a posto tanti contratti. I più delicati sono quelli di Milenkovic e Pezzella. Ma il diesse viola dovrà sistemare anche le posizioni di giovani come Castrovilli, Sottil e Ranieri che sono stati inseriti a pieno titolo nella rosa della prima squadra. Per gli altri acquisti Joe Barone e Pradè hanno deciso di aspettare il 10 agosto: a quel punto il mercato della Premier si sarà chiuso e quindi il club viola potrà “attaccare” alcuni giocatori di prima fascia.

La questione riguarda soprattutto il centrocampo. Pradè cerca due titolari. Uno dovrebbe essere Diego Demme (SCHEDA) in uscita dal Lipsia. Il club tedesco chiede 15 milioni. La Fiorentina spera di chiudere a 10-11 magari con l’aggiunta di qualche bonus. Mentre per il regista il sogno è Valentin Rongier (SCHEDA) classe ’94 del Nantes. L’alternativa resta il ritorno di Badelj. Nel frattempo i dirigenti della Fiorentina sperano di liberarsi di quattro giocatori in esubero con contratti pesanti: Eysseric, Saponara, Cristoforo e Dabo. Pradè spera di mettere insieme, così, il tesoretto necessario per acquistare il regista giusto da consegnare a Montella.