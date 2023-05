Mediana monomarcia, Amrabat-Mandragora in sofferenza. Le alternative…

Il centrocampo viola soffre di usura, i tanti minuti giocati in stagione tra Amrabat e Mandragora si fanno inevitabilmente sentire

La mediana viola soffre inevitabilmente di usura. Pur riconoscendo qualità significative ad Amrabat e Mandragora,La Nazione parla della sofferenza fisica a cui stanno andando incontro i due centrocampisti viola. Le 53 partite giocate in stagione si fanno sentire, e la flessione a cui sono andati incontro è inevitabile. I due sono ben assortiti, si bilanciano e compensano, ma uno non può fare a meno dell’altro. Non un caso che il lento sfiorire abbia colpito entrambi, mentre quando hanno gamba svelta e impatto al fosforo la Fiorentina. Se il ritmo cala, le idee si annebbiano: Castrovilli e Duncan sono chiamati a tenere su di giri il motore viola.