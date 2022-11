Mazzoncini: “Fieri del nostro lavoro. Viola Park? Occasione di crescita”

Simone Mazzoncini, ds della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un'intervista alla Nazione in vista del big match di domani tra Inter e Fiorentina. "Abbiamo lavorato per essere qui a giocarci questo match di alta classifica. L'anno scorso abbiamo chiuso un ciclo, adesso ripartiamo", così il dirigente viola presenta il grande match di domani, considerato duro e complicato ma che darà frutto ad una splendida battaglia. Il modo di giocare non cambierà, con al Fiorentina che presserà alto e che sfrutterà la forza del gruppo. In estate c'è stata un vera e propria rivoluzione: "Chi è rimasto lo ha fatto perché animato da spirito di rivalsa, altre arrivavano da annate difficili e alcune volevano tornare perché in qualche maniera il percorso si era interrotto. Un mix che si è rivelato funzionare al meglio". Nonostante ciò, il ds è pronto a cogliere possibili occasioni di mercato. Lo stesso discorso vale per il mercato i uscita, con l'obiettivi di mantenere alte le ambizioni. Sul Viola Park: "Un’ulteriore crescita per il femminile".