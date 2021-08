Mayoral e Berardi per completare l’attacco? Scenari e alternative

Almeno un rinforzo arriverà

Piace Borja Mayoral come alternativa a Vlahovic: trattativa da costruire con la Roma, lo spagnolo non ha detto no ai viola anche per la presenza di un tecnico che stima come Italiano. Sull'esterno occhio sempre a Berardi, pista difficile per i 35 milioni richiesti dal Sassuolo. Si sta cercando una soluzione: ai neroverdi piace Sottil, ma la Fiorentina non vuole privarsene e anzi lavora al rinnovo. Le alternative: Orsolini e Messias.