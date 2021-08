Oddo: “Torreira adattissimo al calcio di Italiano. Lui come Pizarro? Vi spiego”

«Gli dissi: “Lucas, da trequartista in Primavera sposti gli equilibri, ma tra i grandi puoi aspirare al massimo alla serie C. Se impari bene il nuovo ruolo fai il salto di qualità e magari arrivi in A"»

Redazione VN

Massimo Oddo, campione del mondo 2006 e oggi allenatore, ha parlato di Lucas Torreira, che ha allenato ai tempi del Pescara, al Corriere Fiorentino:

«È adattissimo al calcio di Italiano, con lui si esalterà. Lucas riesce a esprimere il meglio di sé in squadre strette tra i reparti, aggressive, con tanto possesso. In poco tempo diverrà un valore aggiunto per la Fiorentina. Nuovo Pizarro? Sono profili piuttosto diversi, David era tecnico, estroso, bravissimo nei passaggi in verticale e nel produrre assist. Lucas è geometrico, più abile sul gioco corto che sul lungo».