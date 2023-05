Maxischermi al Franchi per la finale, stavolta sì. Ma servirà pagare?

I quotidiani in edicola oggi si concentrano sulla possibilità di vedere il Franchi costellato di maxischermi e aperto ai tifosi viola che non andranno a Praga per la finale di Conference League. Gli steward sono stati allertati da una settimana, e dopo che la mozione è stata approvata in Consiglio comunale rimangono solo pochi passaggi. Per la finale di Coppa Italia i punti strategici erano stati disseminati per la città, stavolta potrebbe essere concentrato tutto allo stadio. I contatti Fiorentina-Comune vanno avanti, da capire, scrive il Corriere dello Sport, se per accedere all'impianto occorrerà pagare un biglietto per rientrare almeno in parte dalle spese oppure no