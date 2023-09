Maxime Lopez subito decisivo. E Sabiri? Da capire se sarà utile e in quale ruolo

Un altro record negativo è quello dei pochi passaggi nella trequarti avversaria (39 contro una media stagionale di 51), dove in effetti Gonzalez e compagni sono arrivati ben poche volte, tirando in porta solo nel finale. Un vero e proprio pantano in cui il gioco della Fiorentina si è bloccato, rendendo inutile il fraseggio. Anche perché — per le cause che abbiamo analizzato — i viola si sono presentati a Milano più lenti del solito e hanno fatto girare il pallone a una velocità molto più bassa dell’Inter (45,47 km/h contro i 54,14 km/h della squadra di Inzaghi) e i passaggi chiave sono stati 11 in meno (15 a 4 per l’Inter). Già inserire Maxime Lopez e allungare le rotazioni potrebbe dare una mano. Anche perché con la Conference le gare ogni tre giorni non saranno un’eccezione, ma l’abitudine. Aspettando di capire se Sabiri tornerà utile e in quale ruolo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.