Maxime Lopez: ecco i retroscena della trattativa e quando sarà arruolabile

Alla fine le operazioni a centrocampo sono state concluse: dentro Maxime Lopez, giocatore che già a giugno figurava nella lista dei desideri di Italiano, fuori Sofyan Amrabat, partito in direzione Manchester, due operazioni che la Fiorentina ha portato a termine nell'ultima giornata di calciomercato. Per quanto riguarda Maxime Lopez, il francese è arrivato dal Sassuolo con la formula del prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato tra un anno a 9, e la trattativa è decollata quando la pista per Demme del Napoli è svanita, anche se c'è da dire che in realtà il tedesco, più che cercato, è sempre stato proposto ai viola. È stato allora che la Fiorentina, a caccia di un giocatore che potesse supportare o sostituire Arthur a centrocampo, ha scelto di puntare tutto sul classe '97 (ingaggio di circa un milione di euro per lui), il quale raggiungerà Firenze in giornata. Complice la squalifica di due turni rimediata in neroverde alla seconda giornata, però, Maxime Lopez sarà costretto a saltare le prossime due gare contro Inter e Atalanta, e tornerà disponibile dalla quinta giornata, cioè dalla trasferta di Udine che i viola affronteranno da più di venti giorni .