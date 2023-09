Maxime Lopez, Comuzzo ma non solo. In arrivo la prima occasione

Il francese sbarcato in viola l’ultimo giorno di mercato non ha ancora potuto esordire per via dei due turni di squalifica che si portava dietro da Sassuolo ma ha sfruttato la sosta per un «corso accelerato di Italiano»

Il Corriere Fiorentino analizza la panchina viola e la lunghezza del gruppo di Italiano. A centrocampo per esempio, sta per scoccare il momento di Maxime Lopez. Il francese sbarcato in viola l’ultimo giorno di mercato non ha ancora potuto esordire per via dei due turni di squalifica che si portava dietro da Sassuolo ma ha sfruttato la sosta per un «corso accelerato di Italiano» e molto presto avrà la sua occasione. Vale per lui, come per il giovane Comuzzo e per tutti gli altri. Questa Fiorentina può davvero fare le cose in grandi e tutti possono essere protagonisti.