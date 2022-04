Maturità e pragmatismo: così la Fiorentina resta nel “gruppone”. L’attacco…

La sterilità offensiva non è del tutto risolta, ma la Fiorentina resta in corsa per l'Europa

Redazione VN

Non sarà la Fiorentina d’inizio stagione, spumeggiante e in grado di costruire occasioni da rete in serie, ma oltre alla maturità la squadra di Italiano ha scoperto un pragmatismo che può valere moltissimo nel finale di campionato. L’uno a zero raccolto ieri contro l’Empoli, il terzo consecutivo al Franchi dopo i successi su Atalanta e Bologna a conferma di una certa sterilità offensiva non del tutto risolta, consente ai viola di rimanere saldamente in corsa per un piazzamento europeo e soprattutto di migliorare una tradizione dopo le soste non troppo positiva. Questa l’analisi del Corriere Fiorentino sul pesante successo dei Viola ieri al Franchi

Dopo il successo della Lazio di sabato scorso, e i risultati di Roma e Atalanta, la Fiorentina è ancora in scia, mantenendosi nel gruppo che segue le prime quattro, anche se nel prossimo turno al Maradona di Napoli mancherà Torreira per squalifica. Quanto alla prova di Cabral, la più attesa, si è vista generosità e sacrificio, anche in fase di copertura, e pur palesando qualche difficoltà in area di rigore: i novanta minuti concessi dal tecnico testimoniano una crescita dal punto fisica che tornerà molto utile.