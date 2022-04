La partita di Cabral: “Generoso, ma impacciato. Nella manovra aiuta più di Piatek”

I giudizi sulla prova del numero nove viola

Era sicuramente l'uomo più atteso in casa Fiorentina, Arthur Cabral contro l'Empoli ha giocato la sua seconda partita da titolare dal suo arrivo sulle rive dell'Arno. Per un giudizio sulla sua prova vi riportiamo i giudizi dei quotidiani che valutano la sua prova "quasi sufficiente". Certo il giocatore, avrà bisogno di tempo per integrarsi, ma i primi segnali di ambientamento e voglia di rendersi protagonista sono arrivati.

Corriere Fiorentino, 6 : Generoso. Per ora siamo solo alle intenzioni, però dopo i primi 18 minuti in cui tocca tre-palloni comincia a darsi da fare e partecipa alla manovra certamente di più e meglio rispetto al concorrente Piatek

Corriere dello Sport, 6: Si vede che sta cercando di associarsi alla squadra. Ha la palla dell’1-0 davanti a Vicario e la spedisce a metri e metri di distanza dalla porta. Il guardalinee alza poi la bandierina per il fuorigioco, in realtà se segnasse il var darebbe l’ok: Cacace lo tiene in gioco. Segna in scivolata ma con Saponara in fuorigioco. Applaudito per un paio di recuperi difensivi.