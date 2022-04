Sentite Graziani: “Al posto di Cabral, Sottil me lo sarei mangiato”

"In quell'occasione Sottil passando il pallone fa un capolavoro: deve imparare a cogliere i momenti topici"

"Io volevo vincere e ho bisogno, senza rubare nulla. Tutti gli altri discorsi non mi interessano. L'Empoli è una bella squadra da veder gioco, ma la Fiorentina ha portato a casa un risultato importantissimo. Io se fossi stato al posto di Cabral Sottil me lo mangiavo vivo. Lì me la devi mettere la palla in mezzo per fare gol. Sottil mi piace, ma è troppo individualista: deve imparare a cogliere i momenti topici. In quell'occasione passando il pallone avrebbe fatto un capolavoro. Riccardo ogni tanto si intestardisce, deve giocare di più il pallone. Oggi osservavo Cabral, lo serviamo troppo poco, anche quando spostiamo il pallone sugli esterni tergiversiamo troppo. Secondo me il brasiliano soffre un po' il modo di giocare di alcuni giocatori"