Matteo Ricci ancora svincolato: Bologna in pole, Fiorentina sullo sfondo

Il centrocampista è senza contratto dopo la fine dell'avventura con lo Spezia

Il centrocampista classe 1994 resta ancora sul mercato, in attesa di una nuova squadra. Il Bologna ha individuato in lui l'alternativa di Schouten, ma piace anche ad altre quattro-cinque squadre, compresa la Fiorentina. I rossoblu avrebbero già potuto affondare il colpo, ma prima devono cedono un altro giocatore (Medel) per fare spazio in rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.