Florenzi-Roma, sarà addio: affare low cost, c’è anche la Fiorentina

L'esterno può diventare un nome da ultimi giorni di mercato

L'azzurro fresco campione d'Europa non vuole fare il vice Karsdorp nella prossima stagione e la Roma spera di liberarsi di un ingaggio pesante, riuscendo anche a guadagnare 6-7 milioni sul mercato. Finora non sono arrivate offerte concrete, ma l'agente dell'esterno è in contatto con diversi club che stanno monitorando la situazione. In Italia piace a Inter e Fiorentina, all'estero ci sono Lione e Siviglia. Essendo Florenzi dichiarato cedibile, i club attenderanno gli ultimi giorni di mercato prima di affondare il colpo a un prezzo più conveniente.