Ecco Nico Gonzalez, affare da 40 milioni. Pacchetto esterni completo, o quasi

In rosa già Sottil, Callejon, Saponara e l'argentino

"Duttilità Gonzalez giocherà nel tridente offensivo con Vlahovic e uno fra i tre esterni in rosa, Callejon, Sottil e Saponara. Quando Italiano sceglierà Callejon, Gonzalez verrà impiegato a sinistra sfruttando il binario. Con Sottil o Saponara invece, andrà a destra per rientrare sul mancino. Il tutto in attesa di un possibile quinto arrivo dal mercato per quella zona".