Mastella: “Difficoltà di Commisso le stesse dei Della Valle”

Amico di lunga data di Diego e Andrea Della Valle e sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha parlato al Corriere Fiorentino della sfida di oggi tra le Streghe e i viola: “Fino all’anno scorso la Fiorentina era la mia seconda squadra dopo il Napoli, ma adesso le auguro di salvarsi solo dopo aver perso a Benevento“. All’ex senatore però fa effetto vedere la Fiorentina così in basso, ma la realtà – sottolinea – è che Commisso si sta scontrando contro le differenze sempre più evidenti che ci sono nel calcio, italiano ed europeo.

E in ambito di infrastrutture “c’è una mentalità falsamente legalista, come se l’esito di un’impresa non fosse importante quanto il suo percorso legislativo. Non dico di mandare in esilio la legalità, ma non si può ridurre tutto a una questione giuridica. E poi nel nostro Paese si osserva con sospetto l’imprenditore di turno“.

Se per Diego cedere la Fiorentina è stato un modo per tirare il fiato, anche per Andrea gli ultimi anni di gestione viola, sono stati una sofferenza: “La situazione che si era venuta a creare e gestire la Fiorentina così a lungo è stato molto faticoso“.