Massimi rimandato: l’arbitro di Fiorentina-Empoli sarà punito

Il giovane arbitro dovrebbe essere fermato oppure mandato per un periodo in Serie B

Provvedimenti in vista per Luca Massimi, l'arbitro di Fiorentina-Empoli finito al centro delle polemiche dopo le lamentele di Andreazzoli e Corsi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nella consueta analisi post campionato svolta dal designatore Rocchi, nella direzione arbitrale del Franchi sono stati ravvisati errori non banali. Sotto accusa, soprattutto, il primo giallo a Luperto, quando invece è (semmai) Cabral a commettere fallo.