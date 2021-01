Massa-Firenze, un rapporto che non decolla. Ma il lavoro di Prandelli comincia a emergere

La Nazione scrive che l’arbitro Massa non ha un bel rapporto con Firenze, evidentemente arriva scarico al Franchi: come nella stagione scorsa contro il Napoli (fallo inesistente di Castrovilli su Mertens, rigore per gli azzurri), anche ieri il fischietto è andato in confusione: un rigore dubbio concesso all’Inter per un contatto avvenuto quando Sanchez aveva già calciato, un rigore inventato fischiato per la Fiorentina subito dopo e poi tolto dal VAR, un doppio giallo non sventolato a Skriniar. E nessuna volontà di andare almeno a rivedere il contatto fra Lukaku e Quarta in occasione del gol decisivo. Perché mai, si chiede il quotidiano, i difensori viola avrebbero dovuto lasciare solo il centravanti dell’Inter? Episodi a parte, la Fiorentina con l’ingresso di Vlahovic per Eysseric ha preso coraggio, Castrovilli ha ritrovato scioltezza e Amrabat ha preso le redini del centrocampo. Il lavoro sui singoli di Prandelli, forse troppo prudente in avvio, comincia a farsi vedere, e Commisso può essere tutto sommato soddisfatto della Fiorentina trovata al rientro.

La nostra analisi: “Certezze, dubbi e necessità”