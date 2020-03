Masini: “Mi manca anche la Juve… che perde. C’è una partita che vorrei rivivere”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato Marco Masini, cantante tifoso della Fiorentina, che ha subito precisato che la Viola gli manca molto, come gli mancano le sconfitte della Juventus; ma Masini si domanda se tornare allo stadio sarà mai la stessa cosa, con le paranoie che stanno sorgendo. “Non mi piace vivere di nostalgia, riconosco quello che ci hanno dato i grandi. Penso a Batistuta, Baggio, Antognoni, Rui Costa, ma spero in Kouamé, Amrabat, Castrovilli“. Una eccezione, però, Masini la farebbe: nel 1998, non vide quel gol di testa di Batistuta alla Juventus, era in Veneto per lavoro e la tecnologia di oggi non c’era. “Spero ci siano momenti così anche sotto la gestione Commisso”.