È ufficialmente iniziata l’avventura alla Fiorentina di Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino si è unito al gruppo viola dopo gli impegni con la Nazionale ed è pronto ad aprire un nuovo ciclo, in attesa che si risolvano le questioni contrattuali di Milenkovic e Pezzella, entrambi in scadenza nel 2022. Sponsorizzato dall’ex viola Passarella, apprezzato da Zanetti, la Fiorentina si è scaltramente inserita al momento giusto, portando a Firenze un difensore che può vantare 99 presenze con la maglia del River. Ora sarà Iachini a decidere se convocarlo già con lo Spezia: tecnicamente non ci sono impedimenti, visto che, secondo il protocollo FIFA, è sempre risultato negativo ai temponi anti-Covid. Lo scrive La Nazione.

***Milik, ecco perché la Fiorentina a gennaio può tentare un nuovo assalto