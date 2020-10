Martinez Quarta, mi manda Passarella. I grandi argentini hanno parole al miele per lui

Il soprannome è lo stesso di Alvaro Recoba, mitico ex giocatore dell’Inter: Chino, per quei tratti vagamente orientali. Ma l’idolo di Lucas Martinez Quarta è europeo e si chiama Sergio Ramos, imitato nello stile e nelle movenze. Il paragone è ingombrante, scrive La Nazione, però i pareri positivi si affastellano velocemente, soprattutto da parte di argentini che qui in Italia hanno fatto più che discretamente. Daniel Passarella avrebbe sussurrato ad Antognoni “Prendere Quarta, sarà il mio erede”, Javier Zanetti a marzo parlava di “uno dei giocatori più interessanti del calcio argentino”. Colonna del River Plate sin dal 2016, quando aveva 20 anni, Quarta è cresciuto come calciatore e come uomo, come dimostrano le belle parole che ha dedicato al suo vecchio club al momento dei saluti (LEGGI). Iachini lo aspetta dopo l’impegno dell’Argentina con la Bolivia nella notte tra il 13 e il 14 ottobre.