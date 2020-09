Martinez Quarta, martedì incontro con il River. Difensori in uscita? E la Juve spinge per Chiesa

Ci siamo: da oggi fino al 5 ottobre potremo assistere a colpi di scena continui sul mercato, sebbene la dirigenza viola abbia predicato calma. La Nazione scrive che la Juventus sta cominciando a pressare realmente su Chiesa, e la mossa giusta può essere la cessione di Douglas Costa. Meno facili le piste Milan o estero. Milenkovic invece ha le caratteristiche per spingere il Milan a svenarsi con un’offerta da 35 milioni. La Fiorentina resiste, ma si guarda intorno sul mercato.

Due i nomi, entrambi argentini: Martinez Quarta e Fazio. Il primo, dotato di passaporto italiano, sarebbe un innesto di spessore, non farebbe certo la panchina. Martedì in programma un incontro con il River Plate, se la fumata dovesse essere bianca sarà lecito aspettarsi qualcosa in uscita. Inoltre, se dovesse uscire uno fra Ceccherini e Igor, Pradè si fionderebbe su Izzo del Torino (IERI IN PANCHINA CONTRO L’ATALANTA). Nessuno si è mai avvicinato al vero valore di Pezzella, più facile che il Leeds riesca a centrare il prezzo giusto per Pulgar, 14/15 milioni.

LE SCHEDE DEGLI OBIETTIVI VIOLA SONO SU TUTTITALENTI

TUTTE LE OPERAZIONI DI MERCATO LEGATE ALLA FIORENTINA