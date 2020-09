Izzo in panchina nel Toro: indizio di mercato? Su di lui Inter e Fiorentina

Niente Toro-Atalanta (segui qui il nostro live) per Armando Izzo: il difensore, infatti, è in panchina accanto a Marco Giampaolo, tra le riserve. Proprio con l’arrivo del tecnico ex Samp e Milan, infatti, il centrale campano non è più considerato un intoccabile dal club granata, anzi, una sua eventuale cessione porterebbe denaro fresco da reinvestire da qui a fine mercato. Proprio per questo la dirigenza torinista ha avvertito il procuratore di Izzo, ossia Mino Raiola, ma per ora i 25 milioni richiesti hanno spaventato sia Inter che Fiorentina, le due società potenzialmente interessate al difensore ex Genoa.