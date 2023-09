Martinez Quarta, Luiz Felipe e Theate: il mancato arrivo del difensore

Infatti, il Betis non è riuscito a vendere Luiz Felipe in Arabia e quindi, non ha creato il giusto spazio in rosa per l'argentino. Di conseguenza, la Fiorentina non ha chiuso per Theate del Rennes, ex Bologna.

La Fiorentina aveva bisogno di un innesto anche in difesa, ma non è arrivato nessun giocatore oltre a Mina. La Nazione, ripercorre le ultime ore di mercato della Viola, con la mancata cessione di Martinez Quarta che ha bloccato tutto. Infatti, il Betis non è riuscito a vendere Luiz Felipe in Arabia e quindi, non ha creato il giusto spazio in rosa per l'argentino. Di conseguenza, la Fiorentina non ha chiuso per Theate del Rennes, ex Bologna. Obbiettivo concreto per la difesa di Italiano.