Martinez Quarta, di corsa verso il Benevento. Doppia sfida in cinque giorni con Lapadula

Non è stato facile rispondere alla chiamata della propria Nazionale per Lucas Martinez Quarta, data la situazione che riguardava la Fiorentina. Ma alla fine, scrive La Nazione, il cuore ha deciso per la partenza. Troppo forte il desiderio di mostrare rispetto verso il CT Scaloni, che lo ha fatto esordire con l’Albiceleste, anche più forte della necessità di dare subito una buona impressione al nuovo allenatore della Fiorentina, Prandelli, che lo vedrà solo giovedì. Risultato? Arrivo in fretta e furia dopo il tampone di lunedì scorso, di corsa in campo nell’inconsueto ruolo di centrale nella linea a tre contro l’Uruguay, un fallo da rigore che ha portato al vantaggio degli avversari. Ma la prestazione, nel complesso, non è stata malvagia. Stanotte c’è da affrontare il Perù a Lima, e sarà un antipasto di Fiorentina-Benevento perché Martinez Quarta dovrà marcare Lapadula. Ci sarà tempo per convincere Prandelli a farglielo fare anche domenica?

