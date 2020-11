Il grande ex numero uno viola, Sebastian Frey, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. Queste le sue parole riguardo alle questioni più calde in casa Fiorentina:

Dal punto di vista della qualità individuale, la Fiorentina ha una squadra molto interessante. Questo collettivo, non è ancora esploso. Vediamo solo qualche lampi individuale, che magari fa portare a casa la partita. Non esistono salvatori della patria, non dobbiamo fare l’errore di pensare che tutto quello che ha ottenuto Cesare nel passato avverrà adesso. Differenze col passato? Toni c’era rimasto male perchè non avevo messo una foto in Champions con lui (Foto), poi ho “rimediato” mettendo delle foto insieme (Clicca qua). Questo per farvi capire quanto Luca tiene al gruppo che si era creato. Gli attaccanti sono diventati grandi perchè avevano un centrocampo e degli esterni importanti che permettevano a loro di esprimersi al meglio. Noi avevamo il gruppo, la nostra arma in più era lo spogliatoio. A livello di qualità la Fiorentina di adesso potrebbe anche giocarsela con noi. Oggi invece alla prima difficoltà, la Fiorentina scompare… I viola sono fragili, si devono ricompattare e credere nelle proprie qualità. L’obiettivo deve essere quello di tornare in Europa. Iachini? Ho capito anche da lontano, che non c’era una grande fiducia nel mister. Si era creata una rottura tale, che era necessario cambiare prima. Ribery? Franck è molto critico nei suoi confronti, e per questo è preoccupato per la situazione che si è venuta a creare. La sua leadership deve venire fuori, dopo che gli hanno concesso la fascia. Il messaggio che ha lasciato a Iachini (clicca qua) mostra quanto si sente importante per questa squadra. Franck è talmente generoso che si sacrificherà a prescindere dal compito che l’allenatore gli affiderà. E’ nella natura del francese