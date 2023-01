Martinelli e Amatucci il futuro viola: quante speranze nei giovani

Presente e futuro della Fiorentina

Bianco e Distefano sono gli ultimi baby lanciati in prima squadra da Italiano, ma la sensazione è che questo sia solo l'inizio. Uno dei principali candidati ad esordire con i grandi prima della fine di stagione potrebbe essere Michael Kayode, colonna dell'Italia Under-19, insieme a Biagetti, Favasuli e Amatucci, per non parlare del portiere classe 2006 Martinelli, al quale molto presto spetterà il ruolo di terzo in prima squadra. Presente e futuro, la Fiorentina è veramente in buone mani, con un tasso di italianità molto alto, ma soprattutto formata da una gran parte di giovani toscani.