Martello Italiano, dalla D al top in 4 anni. E chiama il pallone “sua Maestà”

La carriera di Italiano e la scalata verso l'élite: dalla D alla Fiorentina sempre con il suo credo "giochista"

"Promozione" che diventerà il suo mantra nella carriera da allenatore: Italiano è infatti l'unico tecnico ad aver centrato la vittoria nei playoff di D, C e B e bruciato le tappe nella scalata all'élite del calcio italiano, se pensiamo che nel 2017 firmava per l'Arzignano Valchiampo dopo la retrocessione in Eccellenza di pochi mesi prima con una squadra del padovano. Nella tesi presentata a Coverciano per ottenere il patentino Uefa Pro, definisce il pallone "sua Maestà" e ama il calcio di Guardiola, Sacchi e Cruyff. Se nella vita di tutti i giorni è un uomo riservato, in allenamento e in partita si trasforma in un martello che chiede il massimo a ogni singolo e si confronta col suo staff: un vero perfezionista- si legge - che cura ogni dettaglio e si tiene aggiornato sulle evoluzioni del calcio moderno. Così è entrato subito nel cuore della tifoseria viola.