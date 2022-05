Mareggini: “Vicario, mi tolgo il cappello ma il mio preferito è un altro”

L'ottimismo per il raggiungimento della qualificazione europea è tangibile

"La Conference si è dimostrata interessante e coinvolgente, che non ha niente da invidiare all'Europa League. Così in sede di mercato un calciatore diventa più semplice da raggiungere, in quanto attratto dalla prospettiva di vestire la maglia di un club che disputerà le Coppe. Conosco bene sia Gollini che Cragno: il primo ha fisico e personalità, ma una tecnica non sopraffina; l'altro è un ragazzo eccezionale, dal carattere fortissimo, una molla che arriva dove arrivano quelli di 1 metro e 90. E lui non lo è. Su Vicario mi tolgo il cappello per la stagione che ha fatto, ma il mio preferito è Carnesecchi".