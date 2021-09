Marassi due anni dopo: ora il mondo è davvero cambiato

Dagli applausi di incoraggiamento a quelli sinceri per la vittoria: 24 mesi dopo a Marassi è tutta un'altra musica per la Fiorentina

"Era una domenica di settembre di due anni fa, e la Fiorentina indossando una maglia verdolina aveva appena perso 2-1 contro il Genoa". La Nazione ripercorre la prima trasferta dell'era Commisso: un punteggio bugiardo, la sconfitta avrebbe dovuto essere molto più larga e il neoproprietario chiese scusa ai tifosi per la prestazione della squadra. Gesti inequivocabili, accolti con grandi applausi per effetto della luna di miele. "Mi dispiace, mi aspettavo di meglio" disse ai cronisti, e lì - scrive il quotidiano - capì che il calcio italiano sarebbe stata duro.

Dopo due anni la Fiorentina sembra aver trovato la giusta strada anche sul campo, dopo essersi immersa in molte attività e altrettante polemiche fuori. Ma una società di calcio deve fare... calcio - si legge - e con Italiano la Fiorentina ha trovato un pilota sicuro. Ieri, in un'altra domenica di settembre, Commisso è tornato sotto il curvino dei tifosi viola facendo il pieno di applausi molto diversi da quelli di due anni fa. Quelli erano di incoraggiamento, ieri sono stati di fiducia. In mezzo ci sono stati 24 mesi utili alla nuova proprietà: il traino della squadra fa risplendere il sole su tutte le altre iniziative.