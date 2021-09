La moViola: Marinelli rimandato. Rischiano Quarta e Kokorin, rigorino su Pandev

I voti al direttore di gara da parte dei quotidiani

Corriere dello Sport 5,5: Partita, va detto, abbastanza complicata (condizioni atmosferiche, agonismo): Marinelli la tiene all’inizio (tre gialli in 7’), poi qualcosa finisce per sfuggirgli, compreso un penalty che il compianto Maurizio Mattei avrebbe definito meno del classico «rigorino». E lo stesso Kokorin ringrazi. Non benissimo. Rigori e dintorni Behrami cade perché travolto da Pulgar: un episodio non facile, complesso, perché prima c’è un contatto basso (leggerissimo) e poi l’appoggio (sulla cui intensità si discute) di Pandev sullo stesso Pulgar che cade. Marinelli non ravvede infrazioni, ci può stare. Ma questo gli resta dentro come un errore, e a fine gara (forse proprio perché a fine gara?), assegna un rigorino che non esiste: Igor tocca il parastinchi destro di Badelj, ma Rocchi non aveva detto che i rigori erano una roba seria? Rivedibile: al limite l’entrata a forbice di Martinez Quarta su Pandev (qualcosa in più del giallo), semigraziato Kokorin dal rosso, lo salva forse il pallone che gli devia il piede: finisce sul collo e non sulla tibia di Behrami.