Mapei sì, ma solo per l’Europa. Campionato? Vari stadi, ma tanti limiti

Il Castellani insomma non sembra il profilo ideale di stadio, anche perché il rapporto tra le tifoserie è teso. Per la Questura di Firenze insomma gestire una partita ogni domenica (via Zara è competente anche per Empoli) sarebbe durissima. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia da questo punto di vista sarebbe l’ideale, ma con un problema oggettivo: se la Reggiana salirà in B, sarà lei a dividere lo stadio con il Sassuolo. E nessun altro. Il Mapei dunque sembra più spendibile come sede delle eventuali coppe europee viola che per il campionato. In Emilia ci sarebbe Parma, uno stadio che fino a poco tempa fa ospitava la serie A senza troppi problemi, ma per il momento i contatti non sono stati approfonditi. E lo stesso discorso vale per Modena. Da tener viva anche l’opzione Picco di La Spezia (sarà riqualificato nei prossimi mesi) anche se la capienza di 12 mila posti lascia perplessi i viola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.