Manhattan colorata di viola: tra birra e maxischermi per la finale

A New York, la Football Factory è il ritrovo di tutti gli appassionati di calcio e questa sera, come scrive La Repubblica nel suo speciale dedicato alla Fiorentina, trasmetterà anche la finale di Conference League. All'interno del locale, oltre alle tante magliette di moltissime squadre, spunta anche una sciarpa della Fiorentina. Al numero 6 west sulla 33ª Street, ai piedi dell'Empire State Building, c'è il posto a Manhattan dove tifosi viola e inglesi seguiranno la finale di questa sera. Sarà come essere allo stadio. Il posto è su tre livelli, proprio per evitare conflitti. Nei giorni delle partite europee in questo posto ci sono anche più di 500 persone. Su Fiorentina-West Ham non si sbilancia nessuno, ma gli irlandesi sono innamorati di Firenze, e trovano i tifosi viola "pazzi" come loro. Se la Fiorentina dovesse vincere saranno in molti a festeggiare, per questo molti tifosi degli Hammers si ritroveranno in un altro posto.