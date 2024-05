Mandragora: “West Ham il rimpianto più grande. La finale la decide Nico”

"Nei miei due anni viola abbiamo giocato in continuazione, siamo quasi a 120 partite totali. Ci manca l’ultimo sforzo per arrivare al traguardo e non vediamo l’ora"

"È il rimpianto più grande della mia carriera, fa ancora male pensarci. Dagli errori si impara. E noi ad Atene porteremo anche l’esperienza fatta a Praga". Parole di Rolando Mandragora che alle testate giornalistiche si racconta in vista della finale di mercoledì. L'ex centrocampista del Torino si porta dietro quel gol sbagliato l'anno scorso contro il West Ham e adesso, tutta la concentrazione va alla sfida contro l'Olympiacos: "Nei miei due anni viola abbiamo giocato in continuazione, siamo quasi a 120 partite totali. Ci manca l’ultimo sforzo per arrivare al traguardo e non vediamo l’ora. Anzi, vorrei già essere in campo a giocarmela, quella partita. Alzare la Conference sarebbe la nostra ciliegina sulla torta". E allora chi deciderà la finale? Chi sarà quel giocatore che riporterà un trofeo a Firenze dopo tanti anni? Mandragora ha pochissimi dubbi: "Dico Nico Gonzalez. È stato decisivo tante volte quest’anno (è a quota 15 gol, miglior marcatore viola, ndr ) e credo che possa essere l’uomo giusto per decidere anche la partita. Lo auguro a lui, a noi e naturalmente a una città intera che aspetta da tanto di vincere qualcosa".