Mandragora tuttofare, titolare per la settima di fila. E quel tabù da sfatare…

L'ex Udinese e Torino cerca di eguagliare il record di gol in una stagione

Vincenzo Italiano ha costruito parte della sua carriera sulla sagacia tattica dei propri play-maker, da Tagourdeau a Trapani fino a Torreira a Firenze: elementi imprescindibili nella costruzione del gioco ed essenziali anche nel dare equilibrio quando è necessario gestire il risultato. Logico dunque che, partito l'uruguayano, il primo rinforzo sia stato Rolando Mandragora, atteso questa sera a Lecce da titolare a causa della squalifica di Amrabat. Per Mandragora, scrive il Corriere dello Sport, si tratta della settima presenza di fila da titolare, alla ricerca del terzo gol stagionale che sarebbe già il suo record e con un trend recente da invertire quando gioca non da mezzala (tre sconfitte su quattro gare, un pari nell'altra). Il momento è propizio: assist a Gonzalez contro il Verona, gol in Scozia una settimana e mezza fa, Rolly vuole aiutare la Fiorentina ad uscire dalla crisi.