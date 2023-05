Mandragora, sprint finale per giocarsi una maglia da titolare all’Olimpico

Preso in estate come colpo a sorpresa, Rolando Mandragora è stato una delle sorprese della Fiorentina in questa stagione. Il mediano era visto in casa Torino come il perfetto successore di Belotti, infatti il suo addio alla maglia granata in estate è stato alla base di uno dei (tanti) litigi che sono andati in scena tra Ivan Juric e la dirigenza del Torino. Per avere un’alternativa in più in un centrocampo rivoluzionato dopo la partenza di Torreira e la promozione di Amrabat, i numeri messi insieme dal mediano raccontano al meglio l’impatto avuto nella squadra di Italiano: 44 presenze e 4 reti (record in una singola stagione) oltre a un feeling con Firenze che ha raggiunto vette da record. Se infatti oggi coi granata il mediano si annuncia titolare, la sensazione è che Italiano potrà pensare a lui anche per la sfida di Roma con l’Inter. Per portare a casa almeno un trofeo ci sarà bisogno di tanta personalità, ovvero quella che l’ex Toro può mettere a disposizione.