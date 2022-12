Mandragora si deve adattare: adesso serve qualcosa in più

Il Corriere Fiorentino si sofferma anche su Mandragora. Il centrocampista, arrivato dalla Juventus per 8,2 milioni più bonus, non ha brillato. L'esplosione di Amrabat l'ha costretto a spostarsi dalla cabina di regia, zona per lui ideale e puntare nel ruolo di mezzala. La sua capacità di adattamento non è in discussione, ma Italiano si aspetta molto di più. E poi, con l'arrivo di Castrovilli lo spazio potrebbe diminuire.