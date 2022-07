Mandragora, Praet e gli altri. Il mercato Viola e i pupilli di Pradè

Si tratta di un grande classico del mercato Viola. Anche in questa sessione, la Fiorentina punterà sui pupilli di Daniele Pradè in chiave calciomercato. Come nelle precedenti finestre, anche quest’anno il DS viola ha scelto di inaugurare la campagna acquisti tornando sui suoi passi e mettendo in cima alla lista dei desideri giocatori che ha già avuto modo di incrociare nel corso della sua carriera. Stavolta toccherà pronti-via a Rolando Mandragora (suo vecchio pallino fin dai tempi in cui era direttore all’Udinese) e, con tutta probabilità, anche a Dennis Praet, incrociato durante il suo biennio alla Sampdoria.