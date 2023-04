Mandragora non al top, Bonaventura out: ritorno al 4-3-3 puro

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle possibili scelte del tecnico viola in vista del match di domani contro al Cremonese. Italiano, salvo miracoli, dovrà fare a meno di Bonaventura. Barak non sta attraversando un ottimo periodo di forma e quindi Castrovilli potrebbe essere la chiave. Un ritorno ad un 4-3-3 pure con il talento viola, Amrabat e Mandragora. Quest'ultimo però non sembra stare benissimo e chissà se anche lui dovrà rinunciare al match di domani. Per il resto, sarà la Fiorentina migliore, con Nico e Ikoné alle spalle di Cabral e Milenkovic in vantaggio su Quarta per far coppia con Igor.