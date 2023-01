Mandragora, freschezza e tecnica per Italiano: Kouamè ok, ma Jovic ci prova

La Nazione fa il punto sui principali dubbi di formazione da parte di Italino in vista del match contro la Lazio di Sarri. La prima riguarda il centrocampo. Amrabat non è in discussione, mentre Duncan viene da una serie di impegni consecutivi. Per questo motivo al presenza di Mandragora sembra scontata. Inoltre contro il Torino è stato in panchina per 90'. Attacco? Kouamè dovrebbe riprendersi nuovamente il posto da centravanti, ma Jovic potrebbe giocarsela fino all'ultimo minuto.Cabral c'è, ma Italiano non ha intenzione di rischiarlo.