Mandragora: fino a ieri mattina ha sperato nel rilancio decisivo del Torino

Tuttosport scrive di Rolando Mandragora che a breve diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. Sul centrocampista napoletano - si legge - Ivan Juric si era speso molto in queste settimane. Tante le telefonate per continuare a mostragli stima e fiducia. E caldeggiare la sua scelta di aspettare il Torino fino all'ultimo minuto possibile. Ieri il redde rationem. Anche a fronte dei garbati ultimatum arrivatigli da Firenze. Commisso (via Pradè) ha offerto più soldi alla Juve e pure al centrocampista, d'ingaggio. Fino a ieri mattina Mandragora ha sperato in un rilancio finale, decisivo, di Cairo davanti ai vertici bianconeri. Non è arrivato. E così il capitano in pectore ha dovuto allargare le braccia. Senza più possibilità di scelta. Speranze vane. Troverà nuove motivazioni forti in Toscana. Immaginate Juric. Che delusione. Che botta. Sempre il quotidiano torinese scrive che Mandragora ha trovato un'intesa con Daniele Pradè per un contratto di 4 anni più opzione per un quinto a 1,5 milioni netti a stagione più bonus. Con la Juventus l'accordo per il cartellino era già stat trovato a circa 10 milioni che saranno scalati dal rateo di 40 che i bianconeri devono corrispondere ai gigliati per Chiesa e Vlahovic. La dirigenza granata si sta mangiando le mani per aver deciso di non esercitare l'obbligo di riscatto a 9 milioni che sarebbe scattato se il regista campano fosse sceso in campo per 22 partire dall'inizio. Il Torino era convinto che nessun club avrebbe potuto disturbare la trattativa con la Juve per un'offerta cash. Il blitz della Fiorentina ha sparigliato le carte. Anche perché Mandragora sarebbe sì rimasto a Torino, ma non più alle condizioni poste ieri dai granata: andare in ritiro con la Juve aspettando la cessione di Bremer. Da qui la scelta di chiudere il discorso con Cairo e Vagnati - partiti da 6 milioni e arrivati a offrirne alla Juve 7,5 più il 10% da un'eventuale, futura rivendita - dicendo sì alla Fiorentina.