Mandragora è pronto. Dopo l’intervento al ginocchio può partire dal 1′

Raffaele Palladino ha in mente il solito copione per la gara di oggi contro il Torino: scenderanno in campo i migliori. La sua Fiorentina ha un assetto ben preciso, che varia sostanzialmente per gli impegni di Conference League, mentre in campionato rimane lo stesso. La vera discriminante è l'infortunio, come nel caso di Danilo Cataldi che non ha potuto prendere parte alla spedizione in Piemonte a causa di un affaticamento che non è riuscito a smaltire in tempo. A dire la verità l'ex Lazio è l'unico assente insieme ad Albert Gudmundsson, che probabilmente rivedremo dopo la sosta. Per il resto tutti abili e arruolati: anche Moise Kean e Pietro Comuzzo, che in modalità differenti hanno disertato la trasferta di Genova giovedì sera (Comuzzo c'era, ma ha fatto panchina per novanta minuti più recupero).