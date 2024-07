Mandragora, Amrabat e Infantino: Palladino riparte da loro

Mandragora, Infantino, Amrabat: Palladino sarà quindi costretto a ripartire da questo improbabile trio, ma non solo. Per far di necessità virtù oltre che per Alessandro Bianco, pronto dopo un anno di prestito alla Reggiana a essere protagonista in Serie A, ci sarà una chance anche per altri rientri dalla B: Lorenzo Amatucci e Costantino Favasuli, entrambi alla Ternana nell'ultimo anno. Ecco quindi che il desertico reparto mediano dei viola potrebbe diventare soprattutto per loro, almeno nella prima parte di ritiro, terreno fertile per conquistare Palladino.