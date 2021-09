Mancini costretto a cambiare: chance per Biraghi contro la Lituania

Oggi l'Italia sfiderà la Lituania e il risultato positivo dovrà arrivare a tutti i costi. Chance ottima per Biraghi, preferito a Calabria

Stasera alle 20.45, la nazionale campione d'Europa di Roberto Mancini sfiderà la Lituania al Mapei Stadium. Le prestazioni degli azzurri non sono delle migliori e così come i risultati. Due pareggi contro Svizzera e Bulgaria, per la squadra trionfatrice dell'Europeo, non possono che essere campanelli d'allarme. Ecco che Mancini è all'opera per trovare una soluzione e far ripartire la macchina azzurra.