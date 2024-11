Malesani: “Sì, Kean come Batistuta. Ma non chiediamo troppo alla Fiorentina”

Malesani: "Palladino è stato bravo a valorizzare il giocatore, così come la società è stata lungimirante nel puntare su di lui. Ci ha visto lungo"

Questo Moise Kean ha numeri impressionanti e qualcuno lo paragone addirittura a un mostro sacro come Batistuta. Il Corriere dello Sport ha intervistato chi l'argentino lo ha allenato a Firenze, mister Alberto Malesani: "Fare come Gabriel è davvero complicato, ma posso dire che Moise Kean un po' gli somiglia. La forza atletica e la potenza è simile a quella di Batistuta. Ma fare come lui è davvero difficile, possiamo solo auguragli a Kean di arrivare a quei livelli".