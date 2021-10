Maleh torna a Venezia e scalpita, ma difficilmente sarà titolare

Maleh scalpita per giocare a Venezia, ma Italiano gli preferirà di nuovo Duncan e Bonaventura

Come scrive La Nazione, Youssef Maleh torna in Laguna dopo due anni passati a vestire la maglia arancioneroverde. Il centrocampista viola scalpita per giocare nel suo ex stadio dopo due settimane passate ad allenarsi al Centro Sportivo, ma difficilmente sarà titolare.