Verso Venezia-Fiorentina: i dubbi di Italiano. Domani prove di formazione

Antiviglia di Venezia-Fiorentina

Il Corriere dello Sport si concentra sulla probabile formazione della Fiorentina per la gara di lunedì sera contro il Venezia. Italiano - si legge - ritrova anche Torreira, Martinez Quarta e Nico Gonzalez, oltre a Pulgar. Il "duello" tra i due registi è una delle principali chiavi di lettura. Con una curiosità: nessuno dei due avrà il minimo favore perché entrambi tornano in Italia oggi all'ora di pranzo, mentre i due argentini l'hanno fatto nella notte appena trascorsa. Duello alla pari in tutto: nelle ultime quattro partite, due volte è stato titolare Pulgar (contro Genoa e Napoli), due Torreira (contro Inter e Udinese).

Pulgar o Torreira non è l'uno dubbio perché vanno verificate anche le condizioni di Quarta e Gonzalez, l'uno in cerca del posto accanto a Milenkovic al centro della difesa e l'altro nel tridente e ci sarà solo un allenamento "buono" per farlo: quello di domani. Oggi i sudamericani svolgeranno un lavoro di scarico, quindi le prove di formazione saranno affidate alla sedia di domani prima della partenza per Venezia.