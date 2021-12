Maleh, l’outsider diventato protagonista

Maleh si sta ritagliando sempre più spazio in questa "nuova" Fiorentina. Italiano crede molto in lui e lui non vuole deludere le aspettative

Redazione VN

Youssef Maleh ha fatto tutto nel giro di una settimana. Il primo gol in Serie A al Dall'Ara nella terza partita da titolare in maglia viola, e poi pure il secondo sabato scorso contro la Salernitana da subentrato. Gli sono bastati 300 minuti per fare capire a tutti il perché del suo acquisto. Adesso l'asticella è destinata ad alzarsi. Come scrive il Corriere dello Sport, la buona tecnica, la capacità di inserimento e l'attitudine offensiva lo hanno trasformato nel jolly più efficace da calare all'occorrenza.

La Fiorentina su di lui è arrivata prima di ogni altro. L'ha lasciato in prestito al Venezia, con cui ha fatto un super campionato, trascinandolo a suon di prestazioni in Serie A, maturando passo dopo passo sul campo. Adesso l'unico obiettivo dell'italo-marocchino è quello di ritagliarsi sempre più spazio, anche contro il Benevento in Coppa Italia. E' il momento giusto per ritagliare nuove pagine di emozioni per rendere sempre più orgogliosi i suoi nuovi tifosi.